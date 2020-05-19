2020/05/19 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: رواتب الموظفين لشهر أيار سيتأخر موعد صرفها 10 أيام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: رواتب الموظفين لشهر أيار سيتأخر موعد صرفها 10 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).