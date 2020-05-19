حركة النقل بين المحافظات السورية تعود إلى الحياة.. «لكن » بشكل مؤقت

2020/05/19 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حافلات نقل الركاب بين المحافظات السورية، بالعمل صباح اليوم الإثنين، بعد أسابيع من توقفها بقرار سابق صدر ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس #كورونا.وسمحت #وزارة_النقل_السورية ببدء عمليات نقل الركاب اعتباراً من صباح…

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