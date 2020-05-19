المحكمة الاتحادية تنفي نقل رئيسها الى المستشفى

2020/05/19 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، نقل رئيسها مدحت المحمود الى المستشفى.وقالت المحكمة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “بعض وسائل الاعلام روجت عن نقل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود الى المستشفى وانباء عن وفاته”.وأضاف البيان أن “هذه الانباء كاذبة”، مشيراً الى أن “القاضي مدحت المحمود يتمتع بصحة […]

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