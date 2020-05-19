الكاظمي يتجه بخطوات ثابتة نحو اكمال كابينته الوزارية.. الاربعاء او الخميس أول المواعيد

2020/05/19 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداديتجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نحو اكمال الكابينة الوزارية في الحكومة الجديد بشكل ثابت، فيما يكرس بعد تصويت البرلمان على ما تبقى من وزاراته، حواراته مع الكتل السياسية لحسم ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، وفقا لنواب في البرلمان. يقول مضر السلمان، النائب عن تحالف سائرون في تصريح صحفي أن "رئيس الحكومة ابلغ الكتل السياسية بشكل غير رسمي إكماله ملف مرشحي الوزارات الشاغرة"، مرجحا "عرضهم على مجلس النواب يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين".ويؤكد السلمان على أن "مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في هذا الأسبوع"، لافتا على أن "هيأة رئاسة مجلس النواب لم تحدد مواعيد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة". ويضيف النائب عن محافظة ميسان أن "رئيس مجلس الوزراء بصدد إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "الوزارات السبع الشاغرة جميعها ستحسم".



وعلى مدار الأيام الماضية كثف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من جولاته التفاوضية مع رؤساء الكتل السياسية لاستكمال كابينته الحكومية اذ شهدت المباحثات خلافات بين الكتل والمكونات على أسماء المرشحين.من جهته، يؤكد يحيى المحمدي، النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية أن "البرلمان سيمنح الثقة خلال الأسبوع الجاري للوزارات الشاغرة بعد إكمال أسماء المرشحين من قبل رئيس الحكومة والكتل السياسية في المفاوضات القائمة بين الأطراف".ويضيف المحمدي في تصريح صحفي أنه "بعد إكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية سيتجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتشاور مع الكتل السياسية لحسم ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وتقديمها للبرلمان لمنحها الثقة".وفي جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي التي عقدت في 7 أيار الحالي لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، مع إرجاء مرشحي النفط والخارجية إلى إشعار آخر.

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