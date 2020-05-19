المحكمة الاتحادية العليا توضح حقيقة نقل رئيسها الى المستشفى

2020/05/19 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، توضيحا بشأن حقيقة نقل رئيسها، مدحت المحمود، الى المستشفى.

وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أن "بعض وسائل الاعلام روجت عن نقل رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، الى المستشفى وعن انباء عن وفاته، لذا ينوه المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا عن كذب هذه الانباء وعدم صحتها".

واوضح، ان "القاضي مدحت المحمود يتمتع بصحة جيدة وانه كان في عمله لنهاية الدوام الرسمي".

ودعا "وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الخبر".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت وسائل اعلام محلية أنباء عن نقل، رئيس المحكمة، القاضي مدحت المحمود، الى المستشفى، بعد تدهور صحة.

بغداد اليوم - بغداد

تمكن باحثون عراقيون من تطوير علاج من شأنه تقوية المناعة الذاتية بمواجهة فيروس كورونا في إنجاز غير مسبوق ينتظر إن يعمم في علاج المرضى بالعراق.

ويتكون العلاج المقترح من تركيبات نباتية طورها اطباء عراقيون اثبتت كفائته

بغداد اليوم- ديالى

اقترح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، إعادة غرفة العمليات المشتركة لضبط أمن قضاء خانقنين، في ديالى، مشيراً إلى أن عودة البيشمركة إلى القضاء سيخلق مشكلة كبيرة.

وقال العزاوي، في حديث لـ(بغد

بغداد اليوم-البصرة

اعلن النائب عن تحالف سائرون، مظفر اسماعيل الفضل، الثلاثاء (19 أيار 2020)، حل مشكلة دفع رواتب الاجور اليومية والبالغ عددهم 30 ألف درجة، والذين تم تشغيلهم بواسطة محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للفضل في بيان تلقته (بغ

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