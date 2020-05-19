وكيل اعمال هالاند يكشف سر عدم انضمام اللاعب ليوفنتوس

2020/05/19 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف وكيل أعمال المهاجم النرويجي، الصاعد بقوة بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إرلينغ هالاند عن ال...





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