باحثون عراقيون يتحدثون عن تطوير علاج قد يثبط نشاط كورونا

2020/05/19 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مجموعة من الباحثين العراقيين عن تطوير علاج من الأعشاب من شأنه تقوية المناعة الذاتية لمواجهة فيروس كورونا.ويتكون العلاج المقترح من تركيبات نباتية طورها اطباء عراقيون اثبتت كفائتها بنسبة 85٪ وفقا لتقارير مختبر الصحة المركزي.يقول د.حسين جاسم استاذ العلوم الاحيائية في جامعة الأنبار “اطلعنا على ابحاث وربطنا عدة معلومات […]

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