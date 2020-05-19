2020/05/19 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]استأنف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كافة مهامه بعد ثلاثة أسابيع من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق مرسوم صادر عن الكرملين الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الروسي يستأنف مهامه بعد إصابته بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الروسي يستأنف مهامه بعد إصابته بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).