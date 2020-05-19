2020/05/19 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تشكل لجنة للتدقيق بعقود الشركات الفاحصة المتعاقد معها مسبقاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تشكل لجنة للتدقيق بعقود الشركات الفاحصة المتعاقد معها مسبقاً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تشكل لجنة للتدقيق بعقود الشركات الفاحصة المتعاقد معها مسبقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).