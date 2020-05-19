عدد مصابي كورونا يقارب 5 ملايين

2020/05/19 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم، يوم الثلاثاء، إلى 318 ألفا و517 شخصا على الأقل منذ ظهر الفيروس بالصين في ديسمبر الماضي، واقترب عدد المصابين من حاجز الـ5 ملايين.وبحسب وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، فقد تم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و816 ألفا و40 إصابة في 196 […]

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