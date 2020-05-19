استشهاد واصابة 3 مدنيين بانفجار جنوب شرقي بغداد


استشهاد واصابة 3 مدنيين بانفجار جنوب شرقي بغداد
2020/05/19 | 17:04 - المصدر: الفرات نيوز
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