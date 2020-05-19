“العهد نيوز” تنشر تسجيل صوتي مسرب لقائممقام قضاء سوق الشيوخ وأبتزازه من قبل متظاهرين بارزين في الناصرية

2020/05/19 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار حصلت العهد نيوز، اليوم الثلاثاء على تسجيل صوتي مسرب، لقائممقام قضاء سوق الشيوخ، حسين فرج الحسيناوي، ومحاولة أبتزاز يقوم بها عدد من المتظاهرين في سوق الشيوخ والناصرية، وأخذ الأموال منه لكي لا يتم المطالبة بإقالته.أدناه نص المحادثة كما وردت الى العهد نيوز: ومن جانبه قام قائممقام سوق الشيوخ حسين […]

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