محمد رمضان يثير غضب الفنانيين الكويتيين بسبب “صدام حسين”.. وحليمة بولند تنشر محادثة مع “البرنس” بهذا الشأن

2020/05/19 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشعل الفنان المصري الشهير محمد رمضان، غضب الكويتيين بسبب مقطع فيديو قديم امتدح فيه رئيس النظام السابق صدام حسين، قبل ان تواجهه الفنانة الكويتية حليمة بولند بحقيقة ما قاله، إلا أن رمضان أكد ان حبه لصدام قائم على أساس كونه شخصية ثرية دراميًا ويحب تمثيله.ونشرت بولند محادثة لها على الواتساب مع […]

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