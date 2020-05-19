2020/05/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

عدد أقل من الرحلات الجوية، ومزيد من التوقفات..



يتشكل عصر جديد للسفر بالجو بإجراءات جديدة بسبب وب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بسبب كورونا .. تعرف على القواعد الجديدة الصارمة للسفر جوا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بسبب كورونا .. تعرف على القواعد الجديدة الصارمة للسفر جوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).