قانوني يبين عقوبة زواج المثليين

2020/05/19 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، العقوبات القانونية التي وضعها القانون العراقي بحق مرتكبي جرائم اللواط والسمسرة، فيما اوضح ان تلك الجرائم عقوبتها الاعدام.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “عقوبة اللواطة في صدر الإسلام كانت أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس”، لافتا الى انه “في قانون العقوبات العراقي عاقبت […]

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