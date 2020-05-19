المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين بعد عيد الفطر

2020/05/19 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، يوم الثلاثاء، إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.وأضاف المجلس في بيان أنه “سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف”.وأوضح المجلس أن القرار جاء في ضوء الانحسار النسبي […]

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