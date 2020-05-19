2020/05/19 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا يزال فيروس كورونا يحمل غموضاً كبيرا، خصوصا حول دور الأطفال في نشر هذا الوباء، وبينما تحاول بعض البلدان العودة للمدارس بعد اغلاقها لأسابيع، يتسابق العلماء للإجابة عن السؤال.وفي آخر الدراسات الطبية، كشف اثنان من كبار علماء الأوبئة، الثلاثاء، أن هناك علامات تجريبية تؤكد أن الأطفال لا ينقلون الفيروس التاجي مثل البالغين.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الأطفال لا ينقلون كوفيد 19 كالكبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الأطفال لا ينقلون كوفيد 19 كالكبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).