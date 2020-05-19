أمريكا.. مصير غامض لمبلغ 500 مليار دولار

2020/05/19 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في الوقت الذي تغرق فيه الولايات المتحدة في أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود، يبرز قلق متزايد من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة خجولان للغاية في استخدام حزم الإنقاذ المالي المخصصة للشركات والحكومات المحلية في الولايات.ونقلت “نيويورك تايمز” عن تقرير لجنة الكونغرس التي تشرف على جهود الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة أن معظم […]

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