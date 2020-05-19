منظمة الصحة العالمية تقيّم استجابة الدول لوباء “كوفيد-19”

2020/05/19 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن تيدروس أدهانوم جبريسوس أن منظمة الصحة العالمية ستجري تقييما مستقلا للاستجابة الدولية لـ “كوفيد-19” في أقرب فرصة وتقدم توصيات لتحسين مكافحته.وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين 18 مايو 2020، في افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للرعاية الصحية المنعقد في جنيف، “لكي تكون الإجراءات والتدابير شاملة، علينا أن نعمل […]

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