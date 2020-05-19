شرطة الانبار لـ” العهد نيوز”: اعتقال 9 من المطلوبين وفق المادة”4 أرهاب” بعملية امنية استباقية في الانبار

2020/05/19 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية اعتقلت 9 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية في مناطق مختلفة من مدن المحافظة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز” ،ان ” القوات الامنية شرعت بأكبر حملة لتنفيذ اوامر اعتقال صادرة من المحاكم المختصة بحق مطلوبين في مناطق […]

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