تسجيل ٢٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/05/19 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الثلاثاء، بتسجيل ٢٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد، متوقعا ارتفاع اعداد الاصابات.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “مستشفيات الرصافة استقبلت عشرات الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا خاصة مستشفيات الشهيد الصدر والامام علي والكندي والشيخ زايد”.واضاف ان “نتائج الفحص المختبري للوجبة الاولى اظهرت اصابة ٢٦ […]

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