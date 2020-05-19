حلويات العيد “أسعار نار”… والسوريون: أصلاً الحلو مضر بالصحة!

2020/05/19 | 17:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاحق أسعار #الحلويات في سوريا أسعار صرف الليرة أمام الدولار، إذ تسجل الحلويات أرقاماً هذا العام تفوق أسعار العام الماضي بأكثر من ثلاثة أضعاف.وذكر أهالي بريف #دمشق لموقع (الحل نت) أنه مع اقتراب حلول…

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