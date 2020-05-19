عمليات تسويق محصولي الحنطة والشعير مستمرة في كربلاء

2020/05/19 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله /..تتواصل عمليات تسويق الحنطة والشعير في منافذ التسويق في كربلاء، حيث وصلت الكميات المسوقة وصلت إلى أكثر من( 36 ألف طن ) حتى أمس الاثنين ، فيما تتوقع زياد زخم الحصاد والتسويق خلال الأيام المقبلة .وقال رئيس قسم التخطيط والمتابعة في مديرية زراعة كربلاء، إن نزار […]

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