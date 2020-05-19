بسبب ” كورونا” مملكة النمل تغزو الفيسبوك

2020/05/19 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع بقاء مئات الملايين حول العالم في بيوتهم كإجراء احترازي لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت فكرة “مجنونة” تنتشر عبر موقع “فيسبوك” لكسر الملل الذي يعانيه مستخدموه.فقد انضم نحو مليوني شخص إلى مجموعة عبر الموقع الأزرق، يتظاهر جميع أعضاؤها بأنهم من النمل، وقد زادت شعبية الصفحة مع تفشي كورونا والتزام مستخدمي الموقع المنازل.ويتظاهر […]

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