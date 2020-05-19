الجبهة العربية تعلن إطلاق سراح 150 معتقلا من سجون السليمانية وتوجه دعوة للديمقراطي

2020/05/19 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الثلاثاء (19 آيار 2020)، اطلاق سراح 150 معتقلا من العرب المحتجزين في سجون السليمانية. وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم) انه "بتنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني اثمرت جهودنا باطلاق سراح 150 معتقلا عربياً بعد مبادرة من الحزب وعادوا الى منازلهم وتمت تبرئتهم لعدم وجود ادلة ضدهم ".ووجه " دعوة للحزب الديمقراطي للسير على نهج الاتحاد واني يبادر للقيام بمبادرة إنسانية لإطلاق سراح المئات من المحتجزين في سجون أربيل من أبناء المكون العربي في كركوك لطي صفحة هذا الملف الإنساني" معتبراً اياها "خطوة تشجع على التعايش السلمي والتقارب بين المكونات بصورة أكبر".

وكان رئيس تجمع عرب كركوك، مستشار رئيس الجمهورية، إسماعيل الحديدي أعلن في 17 ايلول 2019، إطلاق سراح 90 معتقلاً من سجون السليمانية وتسليمهم إلى الجهات الأمنية في كركوك.

وقال اسماعيل الحديدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "90 معتقلاً في سجون السليمانية اطلق سراحهم اليوم، وتم تسليمهم الى القوات الأمنية في كركوك".

وأضاف الحديدي، أن "المعتقلين سيخضعون لإجراء التدقيق الأمني، لمعرفة ما اذا كانوا مطلوبين لدى الحكومة أو لا"، مبيناً أن "من لم يثبت عليه شيء، سيتم الافراج عنه".

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وقال المياح

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