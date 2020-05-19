العراق: “الكاظمي” لن يكون ثورياً لكنه يسعى لإصلاح تدريجي

2020/05/19 | 17:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن طريق رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة، #مصطفى_الكاظمي ليس بالسهل تعبيده، إذ تتخلّله الكثير من الأشواك، ولذا فإنه «يواجه تحديات خطيرة»، وفقَ “فورين بوليسي”.المجلّة الأميركية تقول، إن «التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين…

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