وسط تهاون السلطات التركية: لاجئون يتعرضون للاحتيال على الحدود اليونانية

2020/05/19 | 17:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّل أمل عدد من اللاجئين، الذين حاولوا العبور إلى #اليونان للوصول إلى أوروبا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى مصيبة بعد تعرّضهم للاحتيال على يد مهربين ومحتالين استغلوا ظروفهم وحاجتهم.واطلع موقع «الحل نت» على قصص…

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