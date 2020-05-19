مسؤول إيراني يؤكد تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني “إسرائيلي” فاشل

2020/05/19 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وكالة نور نيوز المقربة من الحرس الثوري الإيراني بتعرض أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جنوب إيران، لهجوم سيبراني إسرائيلي “فاشل” الأسبوع الماضي.وقال الوكالة عن مسؤول في ميناء رجائي في بندر عباس بجنوب إيران: “هجوم فاشل تعرضت له أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جراء هجوم سيبراني إسرائيلي الأسبوع الماضي”.ولفتت […]

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