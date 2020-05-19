الساعدي يأمر إعادة مخصصات فوج مكافحة الإرهاب في كربلاء

2020/05/19 | 17:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن جهاز مكافحة الارهاب ، صدور أمر يقضي على إعادة مخصصات فوج مكافحة الإرهاب في كربلاء .وقال الجهاز في بيان صحافي وردت نسخة منه لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن” رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أمر بإعادة مخصصات فوج مكافحة […]

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