الكشف عن موعد انطلاق الموسم المقبل من البريميرليج

2020/05/19 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الععلومة/ متابعة..كشفت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية عن الموعد المحتمل لبداية الموسم المقبل من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021.وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، في حواره لشبكة “سكاي سبورتس”، “لم نفكر بعد في الموعد النهائي لبداية الموسم المقبل”.وتابع: “عودة الدوري في حزيران والانتهاء منه في تموز، يتركان وقتًا من أجل البطولات الأخرى […]

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