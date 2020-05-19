اكسيوري جلوبال تطلق منتجات جديدة لمقاومة أسعار النفط السلبية

2020/05/19 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تستعد اكسيوري جلوبال، شركة وساطة الفوركس الرائدة عالميًا، للدخول في عصر جديد لتداول النفط من خلال إطلاق منتجين جديدين مصممين خصيصًا لمقاومة أسعار النفط السلبية: مؤشر النفط الأمريكي ومؤشر النفط البريطاني.شهد الشهر الأخير انهيارًا تاريخيًا عندما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 0 دولار أمريكي لأول مرة […]

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