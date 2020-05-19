شركة كريم تطلق خدمة التوصيل في مدينة الموصل

2020/05/19 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد بدأت شركة كريم بتوفير خدمة “توصيل” في مدينة الموصل والتي تقدم من خلالها خدمة توصيل الأغراض والاحتياجات الرئيسية لأهالي الموصل من المطاعم والأسواق الغذائية والصيدليات.وكانت قد أطلقت شركة كريم هذه الخدمة في بغداد في شهر ابريل بالتزامن مع إجراءات حظر التجول في العراق وتقليل تنقلات العراقيين في ظل الظروف الحالية وفي […]

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