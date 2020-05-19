نفاذ أقنعة كيم كارداشيان فور طرحها

2020/05/19 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عقب ساعة من طرحها في الأسواق، نفذت أقنعة الوجه التي أنتجتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان .وقال الصانعون إن المنتج غير مخصص للوقاية من فيروس كورونا ، وإنما لتقليل تعرض الوجه لإفرازات.وتتميز أقنعة كارداشيان بأنها قابلة لإعادة الاستخدام، وطرح منها 5 ألوان متناسبة مع ألوان البشرة المختلفة.وتبلغ قيمة قناع الوجه 8 دولارات، […]

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