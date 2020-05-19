الملا: الدعوة ليوم القدس وحدت المسلمين في قضية مركزية + فيديو

2020/05/19 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا أن دعوة الامام الخميني الراحل ليوم القدس العالمي جاءت لتوحيد المسلمين في قضية مركزية واحدة....

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