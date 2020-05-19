عصام أنبوبا… أخطبوط اقتصادي شريك “رامي مخلوف”

2020/05/19 | 17:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “عصام أنبوبا” أحد حيتان الاقتصاد السوري، وأهم وجوه البرجوازية الجديدة في سوريا، بدأ عمله بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 عام 1991، إذ أسس أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.توسعت أعماله بعد عام 2000…

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