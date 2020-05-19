2020/05/19 | 17:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]استذكر النائب عبد الامير المياحي، شهداء تحرير مدينة الصقلاوية بينهم شقيقه الاصغر شمال غرب الفلوجة في محافظة الأنبار.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي يستذكر شهداء تحرير الصقلاوية من داعش
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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