حزب ماكرون يخسر الغالبية في البرلمان

2020/05/19 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين]فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بفارق ضئيل، الثلاثاء، غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية، ويُفترض أن يلجأ إلى حلفائه ليكسب الأكثرية مجددا.

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