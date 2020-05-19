2020/05/19 | 17:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة-اين]فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بفارق ضئيل، الثلاثاء، غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية، ويُفترض أن يلجأ إلى حلفائه ليكسب الأكثرية مجددا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب ماكرون يخسر الغالبية في البرلمان
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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