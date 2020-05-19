بيلوسي تحذر ترامب من تناول عقار الملاريا

2020/05/19 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من “السلوك الخطير” للرئيس دونالد ترامب، بعد إقراره بتناول عقار “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا.وفي حديثها مع شبكة “سي إن إن”، قالت بيلوسي: “بما أنه (ترامب) رئيسنا، فأنا أفضل ألا يتناول عقارا لم يوافق عليه العلماء، خاصة وهو في هذا السن، […]

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