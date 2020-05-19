تركيا تعتزم افتتاح جزء من سد “اليسو”.. ماذا عن العراق؟

2020/05/19 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة من المقرر أن تبدأ الحكومة التركية، غداً الأربعاء، تشغيل أول توربين في سد إليسو على نهر دجلة، جنوب شرقي تركيا، على الحدود مع العراق، الأمر الذي يهدد بغداد بعد أن شرد المشروع آلاف الأتراك، بحسب وكالة “رويترز”.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن قبل أسبوع، أن أنقرة ستبدأ تشغيل واحد […]

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