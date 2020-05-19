2020/05/19 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء يناقش مع السفير التركي التعاون المشترك في مجال الطاقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يناقش مع السفير التركي التعاون المشترك في مجال الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يناقش مع السفير التركي التعاون المشترك في مجال الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).