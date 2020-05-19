وزير الكهرباء يبحث مع السفير التركي العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/05/19 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية.وقال حنتوش في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "استقبل السفير التركي في بغداد فاتح يلدز وبحث المشتركات الهامة التي تسهم وبشكل فاعل بتوطيد العلاقات الاقتصادية والأخوية بين البلدين والتي ستكون ضمن خطط وزارة الكهرباء العراقية في الفترة المقبلة، والمتمثلة بعدة مشاريع، ابرزها الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية".وأضاف ان "الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في مختلف دول العالم بتوفير الطاقة الكهربائية في مجال الإنتاج، ولا يمكن ان يتم ذلك دون التحرر من القيود الروتينية".من جانبه، أكد يلدز، على "أهمية مشروع الربط المشترك الذي سيعود بالنفع الكبير على البلدين، كونه سيخلق سوقاً تجارياً واعداً، يعمل على تحريك تجارة الطاقة بين البلدان المجاورة بشكل عام، فضلاً عن إيجاد شبكة كهربائية تزامنية متكاملة تهدف الى احداث استقرار في منظومة الطاقة".وأكد ان "اتفق الجانبان على ضرورة القيام بالزيارات المتبادلة مما يدفع الى تبادل الخبرات، ويعود بالنفع على كلا الطرفين، والتأكيد على استغلال الفرص الاستثمارية، ومد افاقها، وجذب الشركات التركية المتخصصة الى العراق لتسهم في تطوير منظومة الكهرباء في البلاد".

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