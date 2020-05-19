سوريا: 400 دولار “إتاوة” مقابل إطلاق سراح مختطفين في عفرين

2020/05/19 | 17:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب فصيلٌ من «الجيش الوطني» الموالي لـ #تركيا، عوائل مختطفين لديه من ريف منطقة #عفرين، بدفع مبلغ 400 دولار أميركي كـ إتاوة لإطلاق سراح ذويهم، تزامناً مع استمرار حملة اعتقالات واختطاف في المنطقة.وقال مركز…

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