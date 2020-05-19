2020/05/19 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشفت شركة الطيران “إيزي جيت” أن الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وتفاصيل السفر لنحو 9 ملايين عميل، وحصلوا على تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2000 منهم.وقالت شركة الطيران البريطانية ذات النظام منخفض التكلفة، بحسب وسائل الإعلام: “لا يوجد دليل على إساءة استخدام أي معلومات شخصية من أي نوع.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاكرز يسرقون بيانات 9 ملايين من عملاء شركة طيران في هجوم “شديد التعقيد”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاكرز يسرقون بيانات 9 ملايين من عملاء شركة طيران في هجوم “شديد التعقيد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).