العراق يسجل ثلث الإصابات المسجلة يوم أمس.. وبغداد تحافظ على “الصدارة”

2020/05/19 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارةالصحة، تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون ثلث العدد المسجل يوم امس والبالغ 150 اصابة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (٤٤٤١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٧٦٦٢).[…]

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