مركز ابحاث امريكي ينشر الهيكلية الجديدة لقيادات داعش في العراق لعام 2020

2020/05/19 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لموقع ( سنتر غلوبال بوليسي) الهيكلية الجديدة لداعش الارهابية في العراق طبقا لتفاصيل جمعتها وكالات الاستخبارات العراقية المختلفة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” وطبقا لمصادر استخبارية عراقية وامريكية فان مايسمى باالخليفة الجديد والمعرف باسم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي ، هو أمير محمد سعيد الصلبي المولى ، وهو […]

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