2020/05/19 | 18:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي نفط الجنوب لن نحضر الاجتماع الذي دعت اليه التطبيعية يوم غد الأربعاء لمناقشة ممثلي الأندية بشأن دوري (جهنم) لان قراراته ولدت ( ميتة )

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