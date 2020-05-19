الصحة العراقية تسجّل 57 إصابة بكورونا و4 حالات وفاة

2020/05/19 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص بيان الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.– تم فحص (٤٤٤١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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