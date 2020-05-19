قائممقام الفلوجة يعلن عبر لـ” العهد نيوز” اعادة افتتاح جسر حيوي على الطريق الدولي السريع

2020/05/19 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الفلوجة في محافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن اعادة افتتاح جسر حيوي على الطريق الدولي السريع للمرة الاولى منذ اكثر من اربعة اعوام .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الدوائر الخدمية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية اعادة افتتاح جسر السجر […]

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