المحكمة الاتحادية تعلق على أنباء وفاة مدحت المحمود

2020/05/19 | 18:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، توضيحًا مقتضبًا بعد أنباء عن وفاة رئيسها مدحت المحمود.

نفت المحكمة الاتحادية نقل المحمود إلى المستشفى أو وفاته

ونفت المحكمة في توضيحها الذي نشرته الصحيفة الرسمية، 19 آيار/مايو، "نقل المحمود إلى المستشفى أو وفاته".

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي قد أفادت بتعرض المحمود إلى طارئ صحي نقل على إثره إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المحمود قد يكون توفي.

وقالت نقلاً عن مصدر قضائي، إن "المحمود تعرض إلى نوبة نقل على إثرها إلى مستشفى مدينة الطب صباح الثلاثاء".

كما بينت، أن "المحمود يخضع للعلاج في ردهة العناية المركزة"، مشيرة إلى أن "انباء عن وفاته".

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