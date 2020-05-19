الصحة العراقية تعلن تسجيل 4 حالات وفاة و 57 إصابة جديدة بكورونا في 7 محافظات

2020/05/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (٤٤٤١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٧٦٦٢).

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦

بغداد/ الكرخ: ٢٠

مدينة الطب: ٥

البصرة: ٤

النجف: ١

السليمانية: ١

- الشفاء: ٥٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ٣٢

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٥

صلاح الدين: ٢

كربلاء: ٧

ذي قار: ٢

ميسان: ١

انبار: ١

- الوفيات : ٤ حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الكرخ

حالتين في مدينة الطب

حالة في كربلاء

مجموع الإصابات : ٣٦١١

مجموع حالات الشفاء: ٢٣٦٦

الراقدين الكلي: ١١١٤

مجموع الوفيات: ١٣١

وزارة الصحة والبيئة

الثلاثاء ١٩ أيار ٢٠٢٠

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، عن ابرز أسباب تطبيق العزل المناطقي في العاصمة بغداد، فيما كشف عن اجراءات الصحة بعد تطبيقه في المناطق المحددة يود غد الاربعاء.

وقال الحجامي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، توضيحا بشأن حقيقة نقل رئيسها، مدحت المحمود، الى المستشفى.

وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أن "بعض وسائل الاعلام روجت عن نقل رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، الى ال

بغداد اليوم - بغداد

تمكن باحثون عراقيون من تطوير علاج من شأنه تقوية المناعة الذاتية بمواجهة فيروس كورونا في إنجاز غير مسبوق ينتظر إن يعمم في علاج المرضى بالعراق.

ويتكون العلاج المقترح من تركيبات نباتية طورها اطباء عراقيون اثبتت كفائته

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